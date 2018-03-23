PFDK’dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’da ihtar cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile teknik direktörü Aykut Kocaman’a uyarı cezası verdi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Kayserispor maçında hakeme karşın sportmenliğe tutarsız hareketlerinden ötürü 1 maç men cezası verilirken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve fena tezahürat nedeniyle tribün kapatma cezası verildi.

İşte TFF’den yapılan tanımlama;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 22.03.2018 tarih ve 62 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

“FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. defa gerçekleştirilmesinden nedeniyle 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi gereğince çirkin ve fena tezahüratta yer alan SPOR TOTO C,D,E,F,L,M,N, MİGROS C,D,E,F,K,L,M,N bloka antre yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Benzer müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERIUM ALT D bloka antre yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Benzer müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin merdiven boşluklarının abes bırakılmamasından dolayı 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’ın, sportmenliğe tutarsız açıklamada bulunmasından nedeniyle takdiren IHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın, sportmenliğe tutarsız açıklamada bulunmasından nedeniyle takdiren UYARI CEZASI ile cezalandırılmasını karar verilmiştir.” denildi.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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