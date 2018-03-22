PFDK’dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı!

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Şimşek ve Aykut Kocaman’a Galatasaray ile oynadığı maç sonrası yaptığı talimatlar sebebiyle uyarı cezası verdi.

TFF’den yapılan yorumlama şöyle;

KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 16.03.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. – ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının niçin olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk olarak gerçekleştirilmesinden dolayı IHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi gereğince çirkin ve kötü tezahüratta yer alan KALE ARKASI KAPALI E, KAPALI TRİBÜN C, giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nin, 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve fena tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve fena tezahüratta bulunan BATI VIP ÜSTTEKI D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konut sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve bu eylemin benzer sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi gereğince çirkin ve fena tezahüratta yer alan MISAFIR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve ALT A bloka antre yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki davetli müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın, 18.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe tutarsız hareketi nedeniyle takdiren 1 DEVLETE AIT MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YERINE KOYMA KULÜBESİNE ANTRE YASAĞI ve 26.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. defa gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi gereğince çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO C,D,E,F,L,M,N, MİGROS C,D,E,F,K,L,M,N bloka antre yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konut sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının niçin olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi gereğince saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERIUM DAHA AŞAĞI D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konut sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin merdiven boşluklarının abes bırakılmamasından nedeniyle 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’ın, sportmenliğe tutarsız açıklamada bulunmasından dolayı takdiren UYARI CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın, sportmenliğe tutarsız açıklamada bulunmasından dolayı takdiren UYARI CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde davetli kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden nedeniyle 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi gereğince çirkin ve fena tezahüratta bulunan KONUK TRİBÜN F,G,H,N,O,P bloka antre yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konuk müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Benzer müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Benzer müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının anlamsız bırakılmamasından nedeniyle 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Kaynak: spor.haber7.com

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