PFDK sevkleri açıklandı!

Hukuk Müşavirliği’nce 27.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağı belirtilmiştir.

“1- AFJET AFYONSPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince ve “çirkin ve fena tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- İNEGÖLSPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- MERSİN İDMANYURDU Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan MERSİN İDMANYURDU-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara tutarsız hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/7. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- AMED SPORTİF FAALIYETLER Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan AMED SPORTİF ETKINLIKLER-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve fena tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü futbolcusu OKAN BAYDEMİR‘in 25.03.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-KOCAELİ BİRLİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “kaide dışı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi gereğince 26.03.2018 tarihinden itibaren özenli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- KOCAELİ BİRLİKSPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-KOCAELİ BİRLİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi sebebiyle ekip halinde sportmenliğe tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

KOCAELİ BİRLİKSPOR Kulübü masörü ŞENOL ÖZDEMİR‘in benzer müsabakadaki “hakareti” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 26.03.2018 tarihinden itibaren titiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- SİLİVRİSPOR Kulübü futbolcusu FURKAN SAFİ‘nin 24.03.2018 tarihinde oynanan ALTAY-SİLİVRİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi gereğince 25.03.2018 tarihinden itibaren özenli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 24.03.2018 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ““çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 24.03.2018 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle ekip halinde sportmenliğe tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4/a. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine,

NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi ENGİN ÇAMDAL‘ın benzer müsabakadaki “hakareti” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 27.03.2018 tarihinden itibaren özenli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

11- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübü’nün 24.03.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

12- ÇATALCASPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve fena tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

13- BAYRAMPAŞA Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve fena tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

14- OFSPOR A.Ş. Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince ve “çirkin ve kötü tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

15- YOMRASPOR Kulübü futbolcusu MUSTAFA SOYTAŞ‘ın 25.03.2018 tarihinde oynanan YOMRASPOR-YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi gereğince 26.03.2018 tarihinden itibaren özenli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

16- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara tutarsız hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

17- KIRIKHANSPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sağlık Durumu Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı’nın 5/d. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

18- ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi sebebiyle ekip halinde sportmenliğe tutarsız hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine,

ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübü futbolcusu ARDA ŞAHİN‘in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 26.03.2018 tarihinden itibaren özenli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

19- TİRE 1922 SPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

20- TEKİRDAĞSPOR Kulübü’nün 24.03.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-TEKİRDAĞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle ekip halinde sportmenliğe tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

21- ARSİNSPOR Kulübü antrenörü SERKAN ŞAHİN‘in 24.03.2018 tarihinde oynanan BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 25.03.2018 tarihinden itibaren dikkatli olarak PFDK’ya sevkine,

ARSİNSPOR Kulübü futbolcusu SERGEN ALTINTAŞ‘ın benzer müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi gereğince ve “saldırısı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi gereğince 25.03.2018 tarihinden itibaren itinalı olarak PFDK’ya sevkine,

ARSİNSPOR Kulübü kaleci antrenörü HAYRİ AYDOĞAN‘ın benzer müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi gereğince 27.03.2018 tarihinden itibaren itinalı olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

22- AYDINSPOR 1923 Kulübü futbolcusu MESUT UZUN‘un 25.03.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-AYDINSPOR 1923 TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 26.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

AYDINSPOR 1923 Kulübü antrenörü BASKIN URHAN‘ın benzer müsabakadaki “sportmenliğe tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi gereğince 26.03.2018 tarihinden itibaren titiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

23- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki ““çirkin ve fena tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

24- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan ELAZİZ BELEDİYESPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle ekip halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

25- CİZRESPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan CİZRESPOR-TARSUS İDMANYURDU TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve fena tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

26- TARSUS İDMANYURDU Kulübü kaleci antrenörü SEMİH DÜLGER‘in 25.03.2018 tarihinde oynanan CİZRESPOR-TARSUS İDMANYURDU TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi gereğince 26.03.2018 tarihinden itibaren titiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

27- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü’nün 25.03.2018 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

28- ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi YILMAZ MIZRAK‘ın 25.03.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara tutarsız hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

29- Klasman Gözlemcisi AYDIN KANKAŞ‘ın açıklamaları ile futbol camiasını küçük düşürecek davranış sergilemesi suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” sebebiyle ile Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 38/a. maddesi uyarınca 27.03.2018 tarihinden itibaren itinalı olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

30- Bölgesel Gözlemci İLHAN ERDEM‘in sosyal paylaşım sitelerinde, ulusal, ahlaki ve sportif kültüre tutarsız yazı, açıklama ve paylaşımlarda bulunması suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” sebebiyle ile Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 38/a. maddesi gereğince 27.03.2018 tarihinden itibaren dikkatli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Tarih: 27.03.2018 16:52

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Kaynak: www.ajansspor.com

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