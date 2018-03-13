PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray…

PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe ve Galatasaray saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi

TFF’den yapılan tanımlama şöyle:

“Hukuk Müşavirliği’nce 13.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü’nün 09.03.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “merdiven boşluklarının abes bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle ekip halinde sportmenliğe aykırı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ONDREJ CELUSTKA‘nın benzer müsabakadaki “kaide dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 12.03.2018 tarihinden itibaren dikkatli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA‘nın 11.03.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 12.03.2018 tarihinden itibaren dikkatli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve fena tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “gayri meşru seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49/2. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince ve “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- ATİKER KONYASPOR Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle ekip halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- BOLUSPOR Kulübü’nün 10.03.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10- DENİZLİSPOR Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi ALİ FIRAT‘ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 12.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü MEHMET POLAT‘ın benzer müsabakadaki “sportmenliğe tutarsız hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi gereğince 12.03.2018 tarihinden itibaren özenli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

11- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü futbolcusu LEO STEVE BELECK A’BEKA‘nın 12.03.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “hakaretleri” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 13.03.2018 tarihinden itibaren özenli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 12.03.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “merdiven boşluklarının abes bırakılmaması” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

13- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü’nün 12.03.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve fena tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince ve “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

14- AMED SPORTİF ETKINLIKLER Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan AMED SPORTİF ETKINLIKLER-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

15- KOCAELİ BİRLİKSPOR Kulübü görevlisi MURAT GÜNDOĞDU‘nun 11.03.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “hakareti” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 13.03.2018 tarihinden itibaren özenli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

16- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü teknik sorumlusu TARIK DAŞGÜN’ün 11.03.2018 tarihinde oynanan TOKATSPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi gereğince 12.03.2018 tarihinden itibaren özenli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

17- HATAYSPOR Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü antrenörü İLHAN PALUT‘un aynı müsabakadaki “sportmenliğe tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi gereğince 12.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

18- PENDİKSPOR Kulübü’nün 10.03.2018 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-HACETTEPESPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

19- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

20- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve fena tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince ve “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

21- BAYBURT GRUP ÖZEL IDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü’nün 10.03.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL IDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi”nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün Ilave-2 -TFF 3. Lig Futbolcu Uygunluğu 2-3. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

22- OFSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu YUNUS EMRE KIRDAL‘ın 11.03.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-OFSPOR A.Ş TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “kaide dışı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 12.03.2018 tarihinden itibaren itinalı olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

23- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve fena tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince ve “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

24- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

25- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü’nün 10.03.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

26- EROKSPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.03.2018 tarihinde oynanan EROKSPOR A.Ş.-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe tutarsız hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

27- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü’nün 10.03.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-DİYARBEKİRSPOR A.Ş TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayınlama Talimatı’nın 19/2/ğ. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

28- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.03.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-DİYARBEKİRSPOR A.Ş TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle ekip halinde sportmenliğe aykırı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

29- KIRIKHANSPOR Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

30- MUĞLASPOR Kulübü futbolcusu ALİCAN ÖZALTUN‘un 11.03.2018 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 12.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

31- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübü futbolcusu GÖKDENİZ VAROL‘un 11.03.2018 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞESPOR-YEŞİL BURSA A.Ş TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “kaide dışı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi gereğince 12.03.2018 tarihinden itibaren itinalı olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

32- PAYASSPOR Kulübü futbolcusu İLYAS SARI‘nın 10.03.2018 tarihinde oynanan PAYASSPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi gereğince 11.03.2018 tarihinden itibaren dikkatli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

33- ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü İSMET ÖLMEZ‘in 11.03.2018 tarihinde oynanan BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi gereğince 13.03.2018 tarihinden itibaren dikkatli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

34- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü futbolcusu MELİH VARDAR‘ın 11.03.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-TEKİRDAĞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “hakareti” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi gereğince 12.03.2018 tarihinden itibaren titiz olarak PFDK’ya sevkine,

KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü idarecisi HALİL TUN‘un aynı müsabakadaki “sportmenliğe tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi gereğince 12.03.2018 tarihinden itibaren dikkatli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

35- TEKİRDAĞSPOR Kulübü teknik sorumlusu RECAİ ÇALOĞLU‘nun 11.03.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-TEKİRDAĞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi gereğince ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 12.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

36- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

37- AMED SPORTİF ETKINLIKLER Kulübü’nün teknik sorumlunun 2 haftayı aşan süredir sahada bulunmaması suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 18/5. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

38- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübü’nün teknik sorumlunun 2 haftayı aşan süredir sahada bulunmaması suretiyle “talimatlara tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 18/5. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

39- YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü’nün teknik sorumlunun 2 haftayı aşan süredir sahada bulunmaması suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 18/5. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

40- ARSİNSPOR Kulübü’nün teknik sorumlunun 2 haftayı aşan süredir sahada bulunmaması suretiyle “talimatlara tutarsız hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 18/5. maddesi gereğince PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

41- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün teknik sorumlunun 2 haftayı aşan süredir sahada bulunmaması suretiyle “talimatlara tutarsız hareketi” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 18/5. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir”

Tarih: 13.03.2018 17:59 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur