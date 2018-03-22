PFDK, Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin faturasını kesti; 400 bin TL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe – Galatasaray maçının faturasını kesti; 400 bin TL!

Galatasaray ile oynanan maçta Fenerbahçe taraftarının niçin olduğu çirkin ve fena tezahüratın aynı sezon içerisinde 7. kez tekrarlanmasından nedeniyle sarı-lacivertli kulübe toplam 300 bin TL para cezası kesen PFDK, ayrıca merdiven boşluklarının anlamsız bırakılmaması ve saha olaylarından nedeniyle da 45+55 bin TL para cezası verdi.

PFDK keza, Fenerbahçe – Galatasaray maçından sonraki açıklamaları sebebiyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Şimşek ve sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman’a da ihtar cezası verdi.

PFDK, Beşiktaş’a da çirkin ve fena tezahüratın aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170 bin TL para cezası verdi.

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Kaynak: www.sporx.com

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