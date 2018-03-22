PFDK ceza yağdırdı! Sergen Yalçın…

TFF’den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor ile oynanan maçta, ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a bir maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray aralarında oynanan derbi maçta taraftarlarının eylemleri sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 400 bin, sarı-kırmızılı kulübe de 70 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Sportmenliğe aykırı açıklamalarından nedeniyle kurula sevk edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman’a da öğüt cezası verildiği duyuruldu.

PFDK’nın Beşiktaş’a da Medipol Başakşehir maçındaki taraftarlarının eylemleri nedeniyle 170 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun hem Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa’nın bir sonraki iç saha, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da deplasman maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının kartlarını bloke ettiği belirtildi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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