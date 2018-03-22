Pepe’den beklenen haber geldi!

Beşiktaş milli takımlarına giden oyuncularından beceriksiz şekilde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş göre gerçekleşen antrenmana milli takımlarda olan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavileri süren Oğuzhan Özyakup ile Negredo katılmadı.

Siyah-beyazlılarda Medipol Başakşehir maçında sağ kalça adelesinden sakatlanan ve A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Oğuzhan Özyakup’un tedavisi sürüyor. Alanya maçına yetiştirilmeye çalışan genç yıldızın yanısıra sağ elmacık kemiğinden ameliyat olan Alvaro Negredo da önümüzdeki hafta başından itibaren özel bir maskeyle antrenmanlara başlayacak.

PEPE OYNAYABİLECEK DURUMDA

Aytemiz Alanyaspor’a karşısında üç cezalı yıldızı Adriano, Medel ve Quaresma’dan yoksun çıkacak Beşiktaş’ta müsade alarak ülkesine giden Pepe’nin oynayabilecek durumda olması yüzleri güldürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, boy ile puan farkının daha pozitif açılmaması namına kalan 8 maçta 24 puan hedefliyor. Deneyimli teknik adam, futbolcularını ligin kalan bölümüne “Demin kaybedilmiş bir şey yok. Rakiplerin de birbiriyle maçları var. Fire vermezsek kazanan olabiliriz” sözleriyle motive etmeye çalışıyor.

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Kaynak: spor.haber7.com

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