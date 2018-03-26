Pellegrini: Roma, Messi’yi yenebilir

İtalya Ligi ekiplerinden Roma’nın genç orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakipleri Barcelona ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

“Dünyanın en iyisi Messi fakat yenmek istiyoruz”

Barcelona’nın gücünü bildiklerini İtalyan basınında verdiği röportajda anlatan 21 yaşındaki İtalyan futbolcu, “Barcelona’da Lionel Messi dünyanın en iyisi olarak adlandırılıyor. Bana göre de o kadar. Ama onu yeneceğiz. Messi saha içinde fark yaratabilir. Futbol ise 11 kişiyle oynanıyor. Dünyanın en iyi oyuncularına karşısında oynayacağız. Onları yenebilmeyi fazla istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Roma ilk maçı deplasmanda oynayacak

Serie A’da geride kalan 29 hafta sonunda 59 puanla 3.sırada bulunan Roma, Devler Ligi çeyrek final ilk maçını 4 Nisan tarihinde İspanya’da oynayacak. Ulusal futbolcumuz Cengiz Ünder’in de formasını terlettiği Roma, 10 Nisan’da ise rövanş maçında Barcelona’yı İtalya’da misafir edecek. ( DIŞ HABER)

Tarih: 26.03.2018 22:33

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Kaynak: www.ajansspor.com

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