PAOK hakkında flaş karar!

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA),flaş bir karar verdi! Yunanistan Süper Lig’de AEK ile oynanan maçta kulüp başkanı Ivan Savvidis’in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle PAOK’un üyeliği askıya alındı.

ECA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol müsabakalarındaki düzeni ve spor camiasının birliğini korumak nedeniyle PAOK’un Avrupa Kulüpler Birliğindeki üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.

PAOK ile AEK takımları aralarında 11 Mart Pazar günü Selanik’teki Toumba Stadı’nda oynanan mücadelede anlaşmazlığa neden olan ofsayt kararı sebebiyle meydana çıkan olaylar esnasında, PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savvidis’in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardındaki maç hakem tarafından ertelenmişti.

daha sonra Yunanistan’da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan Süper Lig’in belirsiz durdurulmasına karar vermişti.

Tarih: 13.03.2018 20:57 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur