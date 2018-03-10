Özyakup: “Başakşehir’in puan kaybetmesi bizim için iyiydi”

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettiği maç sonrası Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Özyakup’un açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde:

“Başakşehir’in puan kaybetsi bizim için iyiydi. Bugün çok önemliydi. Başakşehir maçına avantajlı gidiyoruz. Evimizde çok güçlüyüz, bunu bugün de gösterdik. Gol pozisyonlarında bu sezon şanssızız. İyi futbolla geçen hafta Trabzonspor’u önce Fenerbahçe’yi yendik. Bu seriyi sürdürdük. Zirveyi belirleyebilecek bir maça çıkacağız. Galatasaray da Fenerbahçe deplasmanına gidecek Kendi maçımıza konsantre olmamız gerekiyor.

Bu dönemde her oyuncuya gereklilik var. Geçen sezon da böyle bir dönemden geçtik lakin bir futbolcu için bu iyi futbolcu maç oynamak ister.”

Tarih: 10.03.2018 21:50 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur