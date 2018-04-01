ÖZET Antalyaspor – Bursaspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor, Bursaspor’u 2-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda kayda değer bir başarı elde etti.

Maçtan dakikalar

30. dakikada sol kanattan Jevtovic’in altıpas noktası üzerine pasında Deniz Kadah’ın vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topu Maicon filelere gönderdi. 1-0

38. dakikada Jevtovic’in ceza yayı üzerinden sert şutu yanda auta gitti.

Ilk yarı 1-0 sona erdi.

55. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Doukara sağdan topu aldı, kaleyi görünce sert vurdu. Top üstteki direği az kalsın yalayarak auta çıktı.

65. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Delarge sol çaprazdan ceza alanına girdi. Stancu içerde top bekledi. Ona atmadı. Kaleyi düşündü. Şutunda Diego kayarak topu kornere çeldi. Yine hayati bir müdahale…

67. dakikada Delarge bu kez sağ kanattan bindirdi. Son çizgiye içten hareketlenip kaleye vurdu. Stancu tekrar içerde boştu. Delarge kaleye vurdu. Top tabi ağlarda kaldı.

72. dakikada Deniz kadah inanılmaz bir gol attı! 2-0! Sakıb’ın ortasında cinayet alanı önünde Doukara tek bir pasla Deniz’in önüne bıraktı. Deniz de şahane bir vuruşla kaleyi buldu ve golünü attı.

80. dakikada Delarge’ın ortasında top Sow’a gelmeden Antalyaspor savunmasında tekrar Diego araya girdi ve topu kafayla uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda diğer gol olmadı ve Antalyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

İKİ TAKIM 11’LERİ…

Antalyaspor:Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Maicon, Jevtovic, Doukara

Yedekler: Ferhat, Musa, Chico, Vainqueur, Emre, Yusuf, Harun

Bursaspor: Harun Tekin, Uzlaştırma Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz, Agu, Shehu, Batalla, Jires Kembo, Furkan Soyalp, Bogdan Stancu.