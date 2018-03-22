Öve öve bitiremedi! Talisca’ya Rivaldo benzetmesi

Brezilya Ulusal Takımı formasını 18 kere giyen Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Adriano, ülke basınına Anderson Talisca hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Tite tarafından Brezilya’nın Rusya ve Almanya’yla oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil eden Talisca’nın çok önemli bir yetenek olduğunu gösteren Adriano vatandaşını, efsane yıldız Rivaldo’ya benzetti.

Adriano, ”Oyun karakteristiği Rivaldo’ya oldukça benziyor. Yaptıklarıyla da milli takımı hak ediyor. Umuyorum şu anda bulunduğu avantajı iyi kullanabilir. Dünya Kupası’ndan önce seçilen son kadroda olmasını iyi değerlendirebilir.” dedi.

Beşiktaş’ta forvet arkası olarak devir alan Talisca’nın, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto ve Coutinho gibi yıldızlar aralarında hangi bölgede görev alabileceğine dair yorum getiren Adriano, ”Bence yolcu bir oyuncu olarak çok meslek yapabilir. acilen Roberto Firmino’nun üstlendiği görevi yerine getirebilir” diye konuştu.

Talisca’yla ulusal takım seçildikten sonradan kısa bir röportaj yaptığını söyleyen Adriano, ”Ona şuan ama zamanın keyfini çıkarmasını söyledim çünkü futbol kariyerimiz sınırlı. koskocoman yıldızlarla birlikte olacak. Topla birlikte olağanüstü işler yapan bir grupla birlikte kendisini daha iyi görünüm şansına sahip” ifadelerini kullandı.

‘Milli Takım hayalini kuruyorum’

Adriano, Brezilya Milli Takımı’nda Filipe Luis’in uzun sakatlığı, ardından onun yerine kadroya dahil edilen Alex Sandro’nun da sakatlanarak namzet kadrodan çıkarılmasını değerlendirdi: ”Arkadaşlarım adına oldukça üzgünüm. Umuyorum iyileşip, kadroda yer almaya devam ederler. Ben de milli takım forması giymiş biri olarak yan ancak Rusya’daki dünya kupasında yer almanın hayallerini kuruyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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