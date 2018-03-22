Osmanlıspor’da hazırlıklar sürüyor

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman 1 buçuk saat sürdü. Antrenmana A Ulusal Ekip’ın kadrosunda bulunan Serdar Gürler ile Arnavutluk Ulusal Takımı kadrosunda bulunan Sokol Cikalleshi katılmadı. Diğer yanlamasına tedavileri devam eden Luiz Carlos ve Lawal ise takımdan farklı bireysel antrenman yaptı. Mor-sarılı ekip antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Core (Beden ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla devam edilen antrenmanda tam sahaya kurulu istasyonlarda isabetli pas organizasyonuna geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde minyatür kalelerden kurulu güya sahada oyun oynayan Başkent ekibi sözde sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Osmanlıspor yarın 16.00’da oluşturacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek.

Osmanlıspor’dan üniversite çıkarması

Osmanlıspor sağlık durumu ekibi, akademik sonuç yaptı. Osmanlıspor Medikal Direktörü Dr. Savaş Kudaş, Sanko Üniversitesi kadar düzenlenen “1. Futbol, Sağlık Durumu ve Bilim Sempozyumu”nda ‘Spor ve Ekip Hekimliği’ konusunda bilgi ve tecrübesini paylaştı. Diğer yanlamasına Osmanlıspor fizyoterapistlerinden Erkan Özyılmaz, Gazi Üniversitesi Fizyoterapi Araştırma Topluluğu’nun (GÜFAT) düzenlemiş olduğu “Spor Fizyoterapistliği ve Geleceği” konulu söyleşide Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerine; Fizyoterapist Fatih Emre Doğan ise Medipol Üniversitesi kariyer günleri dahilinde spor alanında kastetmek isteyen fizyoterapistlere yol gösterici olmak namına; spor fizyoterapistliğinin Türkiye ve Avrupa’daki yeri, ülkemizde spor alanında çalışan Fizyoterapistlerin önemi ve karşılaştığı zorluklar konularında söyleşide bulundu.

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Kaynak: spor.haber7.com

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