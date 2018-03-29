Osmanlıspor’a ‘minik’ destek

Osmanlıspor Akyurt Futbol Okulu öğrencileri ve antrenörleri, A takımını ziyaret ederek oynanacak olan Konyaspor maçı için başarı dileklerinde bulundu.

Osmanlıspor Akyurt Futbol Okulu öğrencileri ve antrenörleri, bu hafta Konyaspor’la engebeli maça çıkacak olan Osmanlısporlu oyuncular ve teknik heyeti ziyaret etti. Osmanlıspor’un minikleri, getirdikleri çiçeği Teknik Direktör İrfan Buz’a verdikten daha sonra abilerine başarılar dileyip antrenmanı tribünden takip etti.

Teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenmana Mor-Sarılı oyuncular, ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettiren Başkent ekibi gruplar halinde isabetli pas organizasyonuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde tam sahada çift kale maç yapan Mor-Sarılılar antrenmanı sonlandırdı. 1,5 saat süren antrenmana Payam ve Özer önlem amaçlı katılmazken iyileşme sürecine giren Lawal ve Carlos ise antrenmanın birincil bölümünde takımla birlikte sonraki bölümde ise takımdan ayrı kişisel antrenman yaptı.

Osmanlıspor yarın (Cuma) basına ve taraftara kapalı olarak oluşturacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek.

Tarih: 29.03.2018 16:12