Orman müjdeyi verdi! Açıklayacağız

Beşiktaş’ta bu sezon boyu sıkça gündeme gelen kaptan Oğuzhan Özyakup’un anlaşma onarım konusu yeniden sıcaklık kazanırken, siyah beyazlı yönetim bu konuda hiçbir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Oğuzhan’ın bir yere gitmesinin laf konusu olmadığını dile getiren yöneticilerden sonra başkan Fikret Orman da hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Fikret Orman şöyle dedi:

“Oğuzhan bizim evladımızdır. Bu konuda yapılan olumsuz dedikodulara kimse haysiyet etmesin. Ne para, ne de başka bir konuda bir uzlaşmazlık var. Zamanı geldiğinde imzalar atılır konu kapanır. Kaldı ancak Oğuzhan da milli maç arasından sonradan gerekli açıklamayı yapacaktır. Beşiktaş taraftarı bu konuda negatif düşünceye kapılmasın.”

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Kaynak: spor.haber7.com

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