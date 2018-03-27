Orhun Ene, Anadolu Efes yenilgisini değerlendirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Anadolu Efes evinde TOFAŞ’ı 87-79 mağlup etti. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, düzensiz bir oyun sergileyip akıllı seçimler yapamadıklarını açıkladı.

Ene: Hatalarımızdan ders alacağız

Orhun Ene, “Dağınık bir oyun sergiledik. Zeki seçimler yapamadık. İkinci yarının sonunda oyun kitlendiğinde 8 sayıyla devreyi geride kapadık. Zorunlu reaksiyonu gösteremedik. Oluşan farkı takımca iyi basketbol oynasaydık geri döndürme ihtimalimiz vardı. Bitmiş yakalama şansımız varken tekrar fark oluştu. Açıkçası oynadığımız oyun bizim oyunumuz değil. Ligde Anadolu Efes yükselmek istiyor. Onlara aleyhinde iyi oynamak için sertliğe tepkime belirlemek gerekli. Ama biz çok hata yaptık. Bunlardan ders alacağız. aniden her şeyi gerçekleştirmek kolay değil. Nasıl geldiğimizi iyi bilmemiz zorunlu. Basit lakin bizi oralara getiren unsurlara sahip çıkmak gerekli. Kendi basketbol seviyemizi ve direncini yukarıya çıkartacağız” diye konuştu.

Barış Ermiş: Anadolu Efes’i kutluyorum

TOFAŞ oyuncusu Uzlaşma Ermiş ise Anadolu Efes’i tebrik ederek, “Bizden daha zeki basket oynadılar. Biz onların zaaflarını biliyorduk fakat onlar bizim zaaflarımızı daha iyi kullandı. Birincil sözde çok geveze top kayıpları yaptık. Bu alıcı maçlar birkaç top kaybına bakıyor. 2 maç defalarca kaybettik. İyi çalışıp daha iyi şeyler yapacağız” diye konuştu.

Tarih: 26.03.2018 21:24

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Kaynak: www.ajansspor.com

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