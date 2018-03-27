Onur Kıvrak: Gurur duyuyorum

Bordo-Mavililer’de son 9 yılda sürekli en uzun zaman kadroda bulunan ve en çok forma giyen ad konumundaki Övünç Recep Kıvrak, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Bu süreçte toplam 234 maçta kaleyi koruyan kaptan, Trabzonspor’un efsanesi Şenol Güneş’in ardından eldivenleri azami takan ad oldu. Iftihar, “Benim için kulübün tarihe vermek büyük bir gurur. Sonuçta bu camiadan bu değin insan gelip geçti. Kendimi daima evimde hissettim. İnşallah futbol hayatım baştan başa Trabzonspor’a katkı maddesi sağlarım” dedi.

‘Asla unutmam…’

9 takvim periyotta bahtsız sakatlıklar yaşadığını da andıran başarılı file bekçisi, bu konuya öbür parantez açtı. Iftihar, “Dizimle ilgili önemli sakatlıklar geçirdim. Çok güç günlerdi. O dönemde zeka bu camia bana fazla sahip çıktı. Asla unutmam. Umarım bir daha da böyle talihsizlikler yaşamam. Benim için en büyük armağan ise sokakta dolaştığımda Trabzon halkını mutlu görebilmek. Biz futbolcular olarak aldığımız sonuçlarla onları hep sevindirmeliyiz” ifadesini kullandı.

FANATİK ÖZEL – SERHAT DEMİRTAŞ

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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