Oktay Derelioğlu’ndan flaş sözler: Ben kaç maç takım hainleriyle oynamışım

Spor Toto 1. Lig’den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor’un teknik direktörü Oktay Derelioğlu, bu akşam kulüpten ayrılacağını söylerken, flaş ifadeler kullandı ve “Ben kaç maç takım hainleriyle oynamışım” dedi.

Derelioğlu, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunspor maçı sonrasından görevinden ayrılacağını açıkladığını hatırlatarak, “Genç oyuncularım görevde kalmam için bugüne dek beni ikna etti. Ancak Gaziantepspor’dan bu akşam ayrılıyorum.” dedi.

Gelinen süreçte “anlat anlat bitmeyecek” ve “büyük hikayeler çıkacak” olaylar yaşadığını aktaran Derelioğlu, görevde bulunduğu süreçte hak edene forma şansı tanıdığını ve bu sayede her hafta futbol olarak daha iyiye dışarı giden bir takım haline geldiklerini aktardı.

Geçtiğimiz günlerde 14 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını andıran Derelioğlu, “Bu oyuncuları kadro dışı bırakırken içten yaptığımı biliyorum. Lakin bu süreç pek bir hal aldı ama şu an başkan ve yöneticiler beni istemiyor, istememe nedenleri de çok farklı. Özellikle bir yönetici başta olmak üzere idare bu çocukların geleceğiyle oynuyor. Oluşturduğumuz bu kadro, eğer bozulmazsa daha fazla can yakar. Tıpkı Samsunspor maçında yaptığı gibi.” ifadelerini kullandı.

Görevden ayrıldıktan sonra kadro dışı bırakılan 14 oyuncunun affedileceğini, oluşturduğu 18-20 şahsiyet kadroda yer alan futbolcuların da sözleşmelerinin feshedileceğini dile getiren Derelioğlu, şunları kaydetti:

“Ben kaç maç ekip hainleriyle oynamışım. Bunlar diğer taraftan kendilerine yöneticiyim, futbolcuyum diyorlar… Bu çocuklara yazık günah.”

Gaziantepspor’da kimler kadro dışı bırakılmıştı?

Gaziantepspor’da daha önce, Serhan Yılmaz, Zeki Sinanoğlu, Harun Enes Nural, Hasan Genç, İbrahim Halil Keser ve Adnan Karabulut kadro dışı bırakılmıştı.

Oktay Derelioğlu, bunlara ilaveten Samsunspor maçından sonradan ekip içerisinde sıkıntılar yaratan 8 futbolcuyu daha kadro dışı bıraktı. Bunlar İlker Günaslan, Müslüm Talşik, Hüseyin Polat, Yusuf Erdem, Sait Üzümcü, Emirhan Özyaşar, Mustafa Nacar ve Halil İbrahim Fıstıkçı olarak açıklandı.

Tarih: 13.03.2018 18:06 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur