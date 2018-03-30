Okay Yokuşlu’nun durumu ciddi değil

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Okay Yokuşlu'nun durumu ciddi değil

A Ulusal Futbol Takımı’nın kampından sakat dönen Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Karadağ ile oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Okay Yokuşlu’nun çekilen MR’ında önemli bir soruna rastlanmadığı öğrenildi.

G.SARAY MAÇI BELIRSIZ

Sağ ayak bileğinde darbeye alt ödem saptama edilen Okay’ın tedavisinin devam ettiği kaydedilirken, salonda çalışmalarını sürdüren oyuncunun Galatasaray karşı oynayıp oynamayacağının maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

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