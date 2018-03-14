Okay Yokuşlu, performansı ile dikkat çekiyor!

Spor Toto Süper Lig’de Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 yenen Trabzonspor’da takımının ilk golünü kaydeden Okay Yokuşlu, Kayserispor’dan geldiği 2015-2016 sezonundan itibaren son 3 sezonda bordo-mavililerin maksimum forma giyen oyuncusu oldu.

Bordo-mavili futbolcu, 2015-2016, 2016-2017 sezonu ve bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları almak üzere çıktığı 117 devlete ait karşılaşmanın 99’unda devir yaptı.

Trabzonspor’daki birincil sezonunda ligde 27, Türkiye Kupası’nda 7, Avrupa kupalarında 2 maç elde etmek üzere 36 maç oynayan 24 yaşındaki orta bölge oyuncu, 2 bin 813 dakika tayin yaptı. Bordo-mavili futbolcu ligde 2, Avrupa’da 1 gol olmak üzere 3 golle sezonu tamamladı.

Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda ise ligde 29, Türkiye Kupası’nda 8 olmak üzere 37 maçta 2 bin 834 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu ligde 2, Türkiye Kupası’nda ise 3 gol kaydetti.

Bu sezon ise milli oyuncu, ligde 23 maçta, Türkiye Kupası’nda 3 maçta forma giyerek toplam 26 maçta 2 bin 295 dakika tayin yaptı.

Ligde bu sezon 2 gol atan Okay Yokuşlu, 3 sezonda toplam resmi maçlarda 10 gole ulaştı.

Bu sezonki katkısı

Ligde 3-1’lik Teleset Mobilya Akhisarspor maçında takımının birincil golünü kaydeden Okay Yokuşlu, Demir Grup Sivasspor aleyhinde 2-1 şampiyon gelinen maçta da karşı taraf fileleri bir defa havalandırmıştı.

Trabzonspor, deplasmanda oynanan bu iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 6 puan elde etti.

100. maçı Evkur Yeni Malatyaspor maçı

Trabzonsporlu futbolcu hafta sonundaki Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla, dalya hazırlığı yapıyor.

Okay Yokuşlu, Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi halinde Trabzonspor formasıyla 100. devlete ait maçına çıkacak.

Okay, 3 sezonda 99 maçta atama yaparken takımın en tecrübeli futbolcusu Iftihar Recep Kıvrak ise benzer sürede 80 maçta forma giydi.

Tarih: 14.03.2018 11:11 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur