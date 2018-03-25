Okan Buruk’un hedefi ilk 7 !

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Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp ulusal maç arasına 34 puanla 9. sırada giren Teleset Mobilya Akhisarspor’da Teknik Direktör Okan Buruk, hedefi belirledi. Geçen sezon ligi 7. sırada tamamladıklarını belirten Okan Buruk, “Bu sezon da amacımız ilk 7’nin içinde maratonu bitirmek. Önceki hafta evimizde Trabzonspor’a 3-1 yenildik. Peşinde Gençlerbirliği karşılaşmasında uzatmada golü yedik, beraberliğe razı olduk. İkinci yarıda çok iyi bir çıkış yakalamıştık. 5. olup Avrupa kupalarına katılma şansımız çok net vardı. Oysa bu iki karşılaşmayla birlikte avantajı elimizden kaçırdık” yorumunu yaptı. SON 8 MAÇIN 5’İ İÇERİDE Önlerinde oynanmamış 8 karşılaşma daha olduğunu vurgulayan Okan Buruk, “Bu müsabakaların 5’i sahamızda. Bizim için ciddi bir avantaj. Her şeye rağmen üst sıralara içten büyüttüğümüz bir maksat var” ifadelerini kullandı. 8 hafta içinde üstünlük yarışı veren Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile karşılaşacaklarını bildiren deneyimli teknik adam, “Oynayacağımız maçlar irtifa yarışına tesir edecek. Ama bizim için rakiplerin durumu hiç kayda değer yok. Manâlı olan kendimiz için ne yapacağımız. Başarımızı en iyi seviyeye çıkarmalıyız” dedi. Buruk, A Ulusal Ekip’a gösteri edilen sol bek Ömer Bayram’la gurur duyduklarını da sözlerine ekledi, “En çok yerli futbolcu oynatan kulübümuz. Ulusal takıma daha pozitif oyuncu vermeliyiz” yorumunu yaptı.

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Kaynak: www.haber3.com

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