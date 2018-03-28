Oğuzhan Özyakup için dev kulüpler devrede

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Sezon sonunda kontratı bitecek olan Oğuzhan Özyakup’un Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağının 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Başkan Fikret Orman’ın davetiyle İstanbul’a gelen Ozzi’nin menajeri Kees Vos, idareyiciler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir görüşme yaptı. Vos, Beşiktaşlı idareyicilere, “Marsilya, Everton, Milan, Lazio ve Valencia gibi ekipler Oğuzhan ile ilgileniyor. Türkiye’den de talipleri var ama Oğuzhan’ın ilk seçimi Beşiktaş. Bir an evvel kararınızı verin, biz de ona göre hareket edelim” dediği bilindi. Beşiktaş’ta Oğuzhan’a Arsenal maniyi ! Star

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Kaynak: www.haber3.com

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