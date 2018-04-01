Oğuzhan Özyakup: Bu oyun bize yakışmadı

Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor’u yendikleri maçın gerisinde konuştu.

Oğuzhan ikinci yarıdaki performanslarını eleştirirken daha artı gol bulmaları gerektiğini söyledi.

BU OYUN BİZE YAKIŞMADI

Oğuzhan Özyakup’un maç sonundaki açıklamaları şu şekilde:

”Birincil güya çok iyiydi, fazla olumluydu. Baskılı başladık. Golü de bulduk lakin bu sezonun çoğu maçında ikinci golü bulmakta zorlanıyoruz. İkinci benzeri sebebini bilmiyorum fakat bize yakışık almaz bir performans vardı. Bu dek fena kendi sahamızda oynama lüksümüz değil. Evimizde biraz daha farklı bir sonuca gitmemiz gerekiyor. İkinci, üçüncü golü bulmamız gerekiyor.

Bugün üçümüz de orta sahada, yani bilmiyorum. Benim pozisyonumda sarı kart ağır oldu. Birincil benzeri bir pozisyonum var, orada çıkarsa olur ya bitmiş fakat hakemlerin de işi kuvvet. Önce sarı kart vermeyecekti fakat sonradan sarı kartı gördüm.”