Oğuzhan Özyakup 5 yıl daha Beşiktaş’ta

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Beşiktaş’la sözleşmesini 5 sene uzatan yıldız futbolcunun sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi. Bir Takım çevreler, Oğuzhan Özyakup’un bu sezon bekleneni verememesini, Mayıs ayında bitecek sözleşmesinin demin yenilenmemiş olmasına bağlarken, yıldız futbolcunun önce Beşiktaş’la mukavele imzaladığı ortaya çıktı. Sezon başına 2.5 milyon Euro’dan 5 yıllık anlaşmaya “EVET” diyen Oğuzhan’m sözleşmesinin siyah-beyazlı kulübün kasasında olduğu, Arsenal’in bonservisindeki yüzde 30’luk payı sebebiyle demin Kamuoyu Yakma Platformu’na (KAP) açıklamada bulunulmadığı belirtildi. Oğuzhan bir süre önce yaptığı açıklamada, sözleşme konusunda herhangi bir problem olmadığını dile getirmiş fakat kamuoyunda henüz uzlaşma sağlanmadığı ve görüşmelerin devam ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sabahtan

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Kaynak: www.haber3.com

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