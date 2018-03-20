‘O pozisyon hala rüyalarıma giriyor…’

Derbide yakaladığı manâlı bir gol fırsatından vurmakta erken davrandığı için yararlanamayan Giuliano hala pozisyonun pişmanlığını yaşıyor.

Atamadığı gol yüzünden galibiyetin kaçtığını düşünen Brezilyalı futbolcunun, amatörce bir kusur yaptığını söyleyerek kendisini eleştirdiği bildirildi. Üzüntüsünü kesintisiz dile getiren 27 yaşındaki orta sahanın yakın çevresi ile yaptığı sohbetlerde “O an aklımdan çıkmıyor. Rüyalarımda benzer pozisyonu görüyorum. Kaçırmamam gereken bir fırsattı” dediği gelen haberler arasında.

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Kaynak: spor.haber7.com

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