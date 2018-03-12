Niklas Süle iddialı konuştu: 'İstanbul'da kazanmak için...'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Bayern Münih‘in sıkı savunma oyuncusu Niklas Süle, İstanbul’a galip gelmek için gideceklerini söyledi.

Süle, Bayern Münih’in internet sayfasında yer alan açıklamasında, ilk maçta aldıkları 5-0’lık galibiyetin iyi bir sonuç olduğunu fakat İstanbul’da kendilerini doğaüstü bir atmosferin beklediğini belirtti.

Beşiktaş’ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Alman futbolcu, “Bunu maçın birincil 15 dakikasında 11’e 11 oynadığımızda gördük. gerçi İstanbul’da en ince ayrıntısına kadar için oynayacağız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da hiçbir şeyden etkilenmemeleri gerektiğini ve kendi oyunlarını oynamak istediklerini gösteren 22 yaşındaki futbolcu, “Taraftarlarının önünde bizi baskı altına almaya ve oyunu kazanmaya çalışacaklar.” değerlendirmesinde bulundu.

Süle, Bayern Münih takımının bundan etkilenmeyecek dek tecrübeye sahip olduğunu da kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Mart Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

Tarih: 12.03.2018 20:36 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur