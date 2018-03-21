Nihat’tan kızdıran sözler! Gerçekçi olmak lazım…

Nihat Kahveci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın Mart ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve Yasin Dallı’nın moderatörlüğünü yaptığı panele katıldı. Spor Toto Süper Lig’deki üstünlük yarışını değerlendiren Kahveci, gerek oynadığı oyun gerekse performans anlamında Başakşehir’in büyük bir avantaja sahip olduğunu dile getirerek, “derhal ligin lideri Galatasaray. Hafta sonunda Fenerbahçe – Galatasaray derbisi oynandı. O yüzden Başakşehir-Beşiktaş maçı fazla kritik bir hal aldı. Başakşehir kazanarak kendi namına 3 puan, Beşiktaş’tan 3 puan aldı. Fenerbahçe 2 puan kaybettiği için oldu 8 puan. bundan başka Galatasaray 2 puan kaybettiği için toplamda 10 puan kazanmış oldu. derhal ligde ikinci sıradalar. Ben Başakşehir’in bu oyununu sürdürdüğü takdirde şampiyon olabileceğine inanıyorum. Fakat en kritik maçlar, Galatasaray’ın kendi sahasında Başakşehir’e karşısında oynayacağı maç ve devamındaki Galatasaray – Beşiktaş maçları. Bu maçları şampiyon takım kazanan olur diyorum. Lakin Başakşehir kazanan olmak istiyorsa o bu yıl. Bu yıldan daha sonra bu dek fırsat bulamaz diye düşünüyorum. 1 puan önde olan Galatasaray tabii ancak birazcık daha favori. Ama Beşiktaş iyi oynadığı takdirde 3. şampiyonluğunu tekrardan kazanabilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN DERBİSİ GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇIDIR”

Türkiye’de en dikkat çekici derbinin hangisi olduğu sorusunu yanıtlayan Nihat Kahveci, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının tekrar tekrar en çok ilgi gören derbi olduğunu söyleyerek, “Ben de çoğu derbide oynamış eski bir futbolcu olarak şunu söyleyebilirim; Türkiye’nin bir numaralı derbisi Galatasaray-Fenerbahçe derbisidir. Gerçekçi edinmek gerekli. Ama oynanan futbol açısından da en kısır futbolun oynandığı derbilerden birisidir. Bunu da söylemek gerekli. Bilmiyorum katılır mısınız; derbilerde en çok keyfi Beşiktaş – Fenerbahçe, Beşiktaş – Galatasaray maçlarında duyuyorum. Derbilere tutku katan, oynanan futbol ile keyif veren derbileri Beşiktaş oynuyor” diye konuştu.

“FATİH TERİM FARKETTİRMEDİ”

Teknik Direktör Fatih Terim’in Galatasaray’a geri dönmesini de değerlendiren Nihat Kahveci, Fatih Terim’e olan hürmet ve sevgisinin her zaman öbür olduğunun altını çizerek, “Kendisi babam olur. Başta Sayın Terim Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden birisidir. 2008’deki süreçte beraber çalıştık. Ondan önce de birlikte alıştırma imkanlarım oldu. Kendisi ile çalıştığım için kendimi fazla şanslı hissediyorum. Saha içi ve saha dışında çok başarılı teknik direktör. Dolayısıyla Galatasaray’a gelmesi çok büyük bir olay oldu. Fakat Galatasaray’a geldikten sonra oyun anlamında fazla bir şey değişti mi, kendimce değişmedi. Çünkü zaten kendi sahasında kazanan bir Galatasaray vardı. Bütün rakiplerine 3 ya da 4 gol atan fakat deplasmanda can sıkıntısı yaşayan bir Galatasaray vardı. Şu lahza her şey benzer şekilde devam ediyor. Yine Fenerbahçe’yi yenemediler. Fakat Galatasaraylılar takımın başında Fatih Terim olduğu müddetçe şampiyonluğa daha fazla inanıyorlar. Bu da değişik bir motivasyon. Galatasaray şampiyon olamazsa en çok eleştirilecek ad yeniden Fatih Terim olacaktır diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ Mİ, FATİH TERİM Mİ?

A Ulusal Ekip ile en iyi başarıları elde eden iki teknik adamı Fatih Terim ve Şenol Güneş’i kıyaslayan Nihat Kahveci, bu konuda gelen soruya şu cevabı verdi:

“İkisi de çok bambaşka isimler. Birisi Dünya Kupası’nda üçüncülük elde etmiş, diğeri ise Avrupa şampiyonasında üçüncülük almış hocalarımızdan bahsediyoruz. O daha iyi bu daha iyi diye bir cevap verirsem haksızlık etmiş olurum. O nedenle politik bir cevap vereyim. İkisi de hocalar. İkisi ile de alıştırma imkanı bulduğum için fazla mutluyum.”

“50 YIL DAHA SONRA BİLE HATIRLANACAK OYUNCU; ARDA TURAN”

Arda Turan’ın tekrardan Türkiye’ye dönerek Başakşehir forması giymesini değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci, Arda Turan’ın tercihlerine saygı göstermek zorunda olduklarını vurgulayarak, “Arda Turan Türkiye’nin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncularından birisidir. Galatasaray’da şampiyonluklar yaşadı. Atletico Madrid’e gitti. Orada UEFA Kupası, lig şampiyonluğu kazandı. Dünyanın şu lahza en iyi takımlarından biri olan Barcelona’ya gitti. Bazılarımız oraya idman izlemeye bile gidemeyiz o takımda. Lakin maalesef bazıları Arda’yı kıskandı. Ona desteklemek yerine daha çok saha dışı olaylarını konuştular. Onun da mutlaka hataları var. O da insan. Ama Arda dediklerinde bundan 50 yıl daha sonra sorduklarında bile hatırlanacak bir futbolcu olduğunu ben bugünden söyleyebilirim. Bir Takım transferlerde hesaplı şartlar çok önemlidir. Barcelona ile Başakşehir oturmuşlar anlaşmışlar. Bana kalsa gelmeseydi derdim. Avrupa’da bir takımda devam etmeliydi. Netice itibariyle bu seçim Arda’nın tercihi idi. Arda’nın bu kararına da saygı göstermek gerekiyor. Başakşehir iyi bir seçim mi? Galatasaray’a dönme olasılığı yoktu zaten. Fenerbahçe’ye de gidemez. Beşiktaş’a da gitmez. Orta yolu buldu ve Başakşehir’e gitti” ifadelerini kullandı.

Program sonrasında Yasin Dallı ve Nihat Kahveci’ye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi göre farklı alanlara yönlendirilmiş hediyeler ve çiçek ibraz edildi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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