Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ı kızdıracak açıklama

Nihat Kahveci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın Mart ayı etkinlikleri zarfında gerçekleştirilen ve Yasin Dallı’nın moderatörlüğünü yaptığı panele katıldı.

Spor Toto Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Kahveci, lüzum oynadığı oyun gerekse performans anlamında Başakşehir’in büyük bir avantaja sahip olduğunu dile getirerek, “hemen ligin lideri Galatasaray. Hafta sonunda Fenerbahçe – Galatasaray derbisi oynandı. O yüzden Başakşehir-Beşiktaş maçı çok kritik bir hal aldı. Başakşehir kazanarak kendi namına 3 puan, Beşiktaş’tan 3 puan aldı. Fenerbahçe 2 puan kaybettiği için oldu 8 puan. bir de Galatasaray 2 puan kaybettiği için toplamda 10 puan kazanmış oldu. şimdi ligde ikinci sıradalar. Ben Başakşehir’in bu oyununu sürdürdüğü takdirde kazanan olabileceğine inanıyorum. Ama en kritik maçlar, Galatasaray’ın kendi sahasında Başakşehir’e karşı oynayacağı maç ve devamındaki Galatasaray – Beşiktaş maçları. Bu maçları şampiyon takım kazanan olur diyorum. Fakat Başakşehir kazanan elde etmek istiyorsa o bu sene. Bu yıldan sonra bu değin fırsat bulamaz diye düşünüyorum. 1 puan önde olan Galatasaray tabii ki birazcık daha favori. Ama Beşiktaş iyi oynadığı takdirde 3. şampiyonluğunu tekrardan kazanabilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN DERBİSİ GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇIDIR”

Türkiye’de en muhabere derbinin hangisi olduğu sorusunu yanıtlayan Nihat Kahveci, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının daima en çok ilgi gören derbi olduğunu söyleyerek, “Ben de birçok derbide oynamış eski bir futbolcu olarak şunu söyleyebilirim; Türkiye’nin bir numaralı derbisi Galatasaray-Fenerbahçe derbisidir. Gerçekçi almak gerekli. Fakat oynanan futbol açısından da en kısır futbolun oynandığı derbilerden birisidir. Bunu da söylemek lüzumlu. Bilmiyorum katılır mısınız; derbilerde en çok keyfi Beşiktaş – Fenerbahçe, Beşiktaş – Galatasaray maçlarında duyuyorum. Derbilere haz katan, oynanan futbol ile keyif veren derbileri Beşiktaş oynuyor” diye konuştu.

“FATİH TERİM FARKETTİRMEDİ”

Teknik Direktör Fatih Terim’in Galatasaray’a geri dönmesini de değerlendiren Nihat Kahveci, Fatih Terim’e olan saygı ve sevgisinin tekrar tekrar farklı olduğunun altını çizerek, “Kendisi babam olur. Ilk Olarak Sayın Terim Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden birisidir. 2008’deki süreçte beraber çalıştık. Ondan önce de birlikte alıştırma imkanlarım oldu. Kendisi ile çalıştığım için kendimi fazla uğurlu hissediyorum. Saha içi ve saha dıştan çok başarılı teknik direktör. Dolayısıyla Galatasaray’a gelmesi koskocoman bir durum oldu. Fakat Galatasaray’a geldikten sonra oyun anlamında çok bir şey değişti mi, kendimce değişmedi. Çünkü zaten kendi sahasında şampiyon bir Galatasaray vardı. Bütün rakiplerine 3 ya da 4 gol atan lakin deplasmanda can sıkıntısı yaşamış bir Galatasaray vardı. Şu an her şey aynı şekilde devam ediyor. Yine Fenerbahçe’yi yenemediler. Ama Galatasaraylılar takımın başında Fatih Terim olduğu müddetçe şampiyonluğa daha fazla inanıyorlar. Bu da değişik bir motivasyon. Galatasaray kazanan olamazsa en çok eleştirilecek ad yine Fatih Terim olacaktır diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ Mİ, FATİH TERİM Mİ?



A Milli Takım ile en iyi başarıları elde eden iki teknik adamı Fatih Terim ve Şenol Güneş’i kıyaslayan Nihat Kahveci, bu konuda gelen soruya şu cevabı verdi:

“İkisi de fazla ayrı isimler. Birisi Dünya Kupası’nda üçüncülük elde etmiş, diğeri ise Avrupa şampiyonasında üçüncülük almış hocalarımızdan bahsediyoruz. O daha iyi bu daha iyi diye bir cevap verirsem haksızlık etmiş olurum. O nedenle politik bir cevap vereyim. İkisi de çok iyi hocalar. İkisi ile de çalışma imkanı bulduğum için fazla mutluyum.”

“50 YIL DAHA SONRA BİLE HATIRLANACAK OYUNCU; ARDA TURAN”



Arda Turan’ın tekrardan Türkiye’ye dönerek Başakşehir forması giymesini değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci, Arda Turan’ın tercihlerine saygı göstermek zorunda olduklarını vurgulayarak, “Arda Turan Türkiye’nin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncularından birisidir. Galatasaray’da şampiyonluklar yaşadı. Atletico Madrid’e gitti. Orada UEFA Kupası, lig şampiyonluğu kazandı. Dünyanın şu an en iyi takımlarından biri olan Barcelona’ya gitti. Bazılarımız oraya idman izlemeye bile gidemeyiz o takımda. Ama maalesef bazıları Arda’yı kıskandı. Ona destek olmak yerine daha fazla saha dışı olaylarını konuştular. Onun da mutlaka hataları var. O da insan. Ama Arda dediklerinde bundan 50 yıl daha sonra sorduklarında bile hatırlanacak bir futbolcu olduğunu ben bugünden söyleyebilirim. Bazı transferlerde hesaplı koşullar fazla önemlidir. Barcelona ile Başakşehir oturmuşlar anlaşmışlar. Bana kalsa gelmeseydi derdim. Avrupa’da bir takımda devam etmeliydi. Netice itibariyle bu tercih Arda’nın tercihi idi. Arda’nın bu kararına da saygı duymak gerekiyor. Başakşehir iyi bir seçim mi? Galatasaray’a dönme olasılığı yoktu zaten. Fenerbahçe’ye de gidemez. Beşiktaş’a da gitmez. Orta yolu buldu ve Başakşehir’e gitti” ifadelerini kullandı.

Program ardından Yasin Dallı ve Nihat Kahveci’ye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler ve çiçek takdim edildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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