Neymar’ın paylaşımı görenleri şok etti!

‘in Brezilyalı süperstarı, takımınınile oynadığı maçta sakatlanarak büyük bir şok yaşamıştı.

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası‘nı kaçırma ihtimali yer alan yıldız futbolcu, yaptığı son paylaşımla hayranlarını bir defa daha endişelendirdi.

Sakatlanan ayak bileğinin son hâlini Instagram hesabı aracılığıyla yayınlayan Neymar’ın bu paylaşımı Brezilyalıları kaygılandırırken PSG‘nin yıldızı, Dünya Kupası’na hazırlanmış almak için elinden geleni yaptığını belirtti.