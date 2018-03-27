Neustadter’e yakın takip

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Roman Neustadter, Rusya Milli Takımı’na davet edilmişti. Neustadter, kamp sırasında gece kulübünde sabahlayınca, federasyon ve teknik heyet tarafından uyarıldı.

Başarılı savunmacı, para cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu gelişmeler, Fenerbahçe göre da yakından takip ediliyor. Sarı-Lacivertliler bu olayla ilgili Rusya’dan bilgi istedi. Döndüğünde Neustadter’e uyarı yapılacak.

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Kaynak: www.fanatik.com.tr
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