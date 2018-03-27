Neustadter’e yakın takip

Roman Neustadter, Rusya Milli Takımı’na davet edilmişti. Neustadter, kamp sırasında gece kulübünde sabahlayınca, federasyon ve teknik heyet tarafından uyarıldı.
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Başarılı savunmacı, para cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu gelişmeler, Fenerbahçe göre da yakından takip ediliyor. Sarı-Lacivertliler bu olayla ilgili Rusya’dan bilgi istedi. Döndüğünde Neustadter’e uyarı yapılacak.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
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Kaynak: www.fanatik.com.tr
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