Neustadter’e milli davet

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Roman Neustadter, Rusya’nın Fransa ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının namzet kadrosuna dahil edildi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe’nin Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Roman Neustadter, Rusya Ulusal Takımı’nın Fransa ve Brezilya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi.

Son haftalarda gösterdiği performansla Aykut Kocaman’ın beğendiği isimler aralarında yer alan Neustadter, sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig’de oynadığı 25 maçın 23’ünde birincil 11’de yer aldı.

Tarih: 12.03.2018 16:55 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur