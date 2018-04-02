Neustadter: F.Bahçe’de kalacağım

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Neustadter, Fenerbahçe’yle sözleşmesi olduğunu ve takımda kalacağını açıklama etti.

“SÖZLEŞMEM VAR KALACAĞIM”

Konuyla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan Roman, “Uyumlu olarak oynuyorum ve yaşadığım yerde mutluyum. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Olur Ya yönetim isterse bunu uzatmaya hazırım. Anlaşma yapmazlarsa o vakit Rusya’yı düşünebilirim” sözlerini sarf etti.

2016 yazında Fenerbahçe’ye aktarma olan Neustadter, geçtiğimiz sezon Kjaer’in arkasından değiştirme kalmıştı. Aykut Kocaman’la birlikte düzenli oynayan oyuncunun sözleşmesi 2019 Haziran’da bitiyor.

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