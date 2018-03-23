Negredo’nun son hali

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde bulunan habere kadar teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma, denge ve güç çalışmasıyla başladı.

Pas, top kapma, sıcacık alanda oyun ve kontrollü pas çalışmalarının gerisinde küçük kale maç yapıldı ve şut idmanı ile antrenman sona erdi.

MASKELİ NEGREDO

Medipol Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardındaki ameliyat edilen Alvaro Negredo, çalışmaya özel maske ile katıldı.

İdmana ulusal takımlarda olan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi sürekli oyuncular katılmadı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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