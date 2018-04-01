Negredo ve Vagner Love ayrılıyor !

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Beşiktaş, ara transferde göstereceği performans konusunda üzüntü duyduğu Demba Ba’yı transfer etmemiş ve oyuncu Göztepe ile anlaşmıştı. Oysa Demba’nın İzmir ekibinde attığı goller ve yaptığı işler, Siyah-Beyazlı camiada pişmanlığa niçin oldu. Yönetim etkin oyundan daha sonra bir defa daha harekete geçmeyi düşünmeye başladı. Siyah-Beyazlılar’ın şimdi sadece niyet aşamasında olan Demba Ba fikri yaz aktarma döneminin başlamasıyla eyleme dönüşecek. Yönetimin Senegalli yıldıza ulaşma konusundaki yol haritası ise şu şekilde: LOVE’A BREZİLYA’DAN ILGI VAR Ocak döneminde Çin ve İspanya’dan 7 milyon euroluk teklifler alan Negredo’nun durumu sezon sonunda her tarafta değerlendirilecek. Bu teklifleri yapan kulüplerle temasa geçilecek ve oyuncuyla da istişare edilecek. Eğer ayrılmaya sıcak bakıyorsa, Demba Ba’nın gelişinin önünde engel kalmayacak. Bir diğer seçenek de Vagner Love’un, ülkesi Brezilya’ya dönme ihtimali. Golcü oyuncuyla kendi ülkesinden bir takım kulüplerin ilgilendiği ve sezon sonunda ayrılabileceği belirtiliyor. 3 FORVET İHTİMALİ DE YÜKSEK Beşiktaş yönetiminin kafasındaki bir diğer seçenek de Mustafa Pektemek’le yolları ayırıp, Demba Ba’yı kadroya katmak. Siyah-Beyazlılar bu şekilde daha etkili bir atak potansiyeline kavuşmayı planlıyor. Fakat Pektemek’in de kulüple 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetim, Mustafa’yı ikna etme konusunda zorluk çekeceğini düşünmüyor. gerçi kulübün sezon sonunda ligde elde edeceği derece ve yeni sezondaki hedefleri bu konudaki kararın netleşmesinde etkili olacak. Akşam