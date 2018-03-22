Necati Ateş: ”Kadıköy’de kupa kaldırırken…”

Galatasaray’ın eski oyuncularından, twitter hesabından ses getirecek bir açıklama yaptı.

Geçtiğimzi gün gazeteci Emre Bol’un Galatasaray’ın Kadıköy’de yaşadığı şampiyonlukla ilgili sözlerine Necati Ateş cevap verdi.

Emre Bol, canlı yayında ”Fatih Terim’e soruyorum: Eğer o gün, Aziz Yıldırım hapiste olmasaydı sen o kupayı orada kaldırabilir miydin?’‘ ifadelerini kullanmıştı.

Necati Ateş de twitter hesabından bu açıklamalara ”O kupayı sonuna kadar yargı ederek kaldıran bir oyuncu olarak ben de sana soruyorum; Emre Bol. Şampiyon olurken sayın Aziz Yıldırım’a sorduk mu ama, kupayı kaldırırken soralım?Üstünden yıllar geçmiş, görünüşe göre canını acıtmış,hala bunları konuşuyorsun! Acını tazelemek istemezdim ama…” ifadeleriyle cevap verdi. Necati Alev’in paylaşımında Galatasaray’ın Kadıköy’de üstünlük yaşadığı geceden kareler de yer aldı.

O kupayı ardına kadar hakederek kaldıran bir oyuncu olarak ben de sana soruyorum; @emrekbol Şampiyon olurken sayın Aziz Yıldırım’a sorduk mu fakat, kupayı kaldırırken soralım?Üstünden yıllar geçmiş, belli ki canını acıtmış,hala bunları konuşuyorsun! Acını tazelemek istemezdim ama

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Kaynak: www.sporx.com

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