Ne yaptın Sow! Şaşkınlık yarattı

Bursaspor, büyük umutlarla devre aralarında kadrosuna kattığı Moussa Sow’dan şu asıl kadar beklediği verimi alamadı. Lig ve kupada toplam 5 maçta 234 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu, henüz gol ile tanışamadı. Yarım sezon için yeşil beyazlı ekipten 800 bin Euro bölge 32 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle de ligde 4 maçı kaçırdı. Son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ise ısınmaya zeka çıkmayan Sow için teknik direktör Paul Le Guen, “Benim kararımdı, sonuçta yerine koyma kulübesinde 9-10 oyuncumuz oluyor birkaçını seçmek zorunda kalıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON SADECE 1 GOLÜ VAR

Bursaspor formasıyla çıktığı 4 lig maçında 77 defa topla buluşan Moussa Sow, sadece 2 şut kaydederken bunların da isabetsiz olduğu görüldü. Bu sezon yeşil beyazlı ekipten önce Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Ahli’de de 8 maça meydana çıkan Senegalli yıldız, yalnizca 1 gol kaydetmişti. Böylelikle Sow, bu sezon toplamda çıktığı 13 maçta 1 kere gol sevinci yaşarken, formsuz görüntüsü de milli takımdaki yerini zora soktu.

10 SEZON SONRADAN BİR ILK

Sow’un geçmiş sezonlarına bakıldığında ise en fena dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 15 gol 3 asist ile dikkat çeken ve daha önce Türkiye’de forma giydiği Fenerbahçe’de de 185 maçta 75 gol, 32 asist ile oynayan Senegalli oyuncu, kariyerinde 10 sezon sonra en kötü performansını sergiliyor. Son olarak 2006-07 sezonunda 16 maçta 1 gol atan Sow, kariyeri her tarafında ise 438 maçta 154 gol ve 51 asist ile gollere katkı verdi.

Moussa Sow’un bu yılın öncesindeki son 10 sezonluk performansı;

2016-17: 15 Gol, 3 Asist (37 Maç)

2015-16: 14 Gol, 2 Asist (29 Maç)

2014-15: 16 Gol, 8 Asist (40 Maç)

2013-14: 16 Gol, 8 Asist (35 Maç)

2012-13: 19 Gol, 10 Asist (54 Maç)

2011-12: 18 Gol, 6 Asist (39 Maç)

2010-11: 26 Gol, 7 Asist (51 Maç)

2009-10: 5 Gol, 2 Asist (26 Maç)

2008-09: 13 Gol, 5 Asist (45 Maç)

2007-08: 8 Gol (37 Maç)

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Kaynak: spor.haber7.com

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