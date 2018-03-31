Ndinga: ‘Zor bir maç olacağını biliyorduk…’

Spor Toto Süper Lig 27. hafta başlangıç maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardındaki Sivassporlu Delvin Chanel Ndinga ve Bifouma, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Delvin Ndinga: Zorlama bir maç olacağını biliyorduk…

“Şiddet bir maç olacağını biliyorduk. Baskısız bazı karşımıza çıktı. Savunma anlamında kompakt bir takım vardı. İkinci yarıda golü bulabildik. Fazla zorlama bir maçtı. Maç maç bakmak gerekli. Bize daha fazla galibiyetler gerekli. Avrupa’ya gitmek için daha çok kazanmamız lazım. Ilk hedefimiz, ligde kalmaktı, bunu başardık.”

Bifouma: Rakibin kaybedeceği bir şey yoktu

Golün sahibi Bifouma ise “Maç öncesi zorlama bir maç olacağını biliyorduk. Golü de ben attım, başarı alabildik. Karabük’ün kaybedeceği bir şey yoktu. İkinci yarıda golü bulabildim ve kazandık.”

Tarih: 30.03.2018 22:16