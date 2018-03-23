Ndiaye geri mi dönüyor ! Büyük sürpriz…

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Galatasaray’dan  Stoke City’ye transfer olan Badou Ndiaye, İngiltere’de aradığını bulamadı. 7 haftadır şampiyon gelemeyen Stoke, Premier Lig’in dibine demir atarken küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum Galatasaray’ı da harekete geçirdi. Stoke City’nin küme düşmesi durumunda Galatasaray’ın Ndiaye’yi kiralayacağı iddia edildi. Senegalli yıldızın Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali sebebiyle sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Fotomaç
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Kaynak: www.haber3.com
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