Nainggolan bir kez daha skandalla gündemde!

admin
Spread the love

Roma’nın skandallarla gündeme gelen Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan’a alkollü araba kullanması nedeniyle 1 ay trafikten men ve 1.600 Euro para cezası verildi.

Ulusal futbolcumuz Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma’nın Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan bir kere daha skandalla gündemde. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, alkollü otomobil kullanması sebebiyle 1 ay trafikten men ve 1.600 Euro para cezası aldı. Radja Nainggolan, geçen sene 1-1 beraberlikle sonuçlanan Belçika – Yunanistan maçının arkasından arabada alkollü bir şekilde yakalanmıştı.

Suçu kabul etmeyen ve “Arabayı ben sürmüyordum. Araba duruyordu ve ben de üzerinde oturuyordum” diyen Nainggolan, 1 Ocak tarihinde alkollü videolarını Instagram’a koymuş ve tepki çekmişti. Hırçın futbolcu, geçen sezon da Belçika ulusal takım teknik direktörü Roberto Martinez kadar sigara içmesi nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Tarih: 28.03.2018 23:52

Tüm zamanların en iyi 10 kalecisinden bahsettiğimiz yazımızı da okumak isterseniz tıklayın

Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir