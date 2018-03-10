Nagatomo’nun bonservisi belli oldu! Galatasaray…

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Devre arasında Inter takımında Galatasaray’a kiralık olarak gelen Japon oyuncu, gösterdiği performansla beğeni topladı. Nagatomo’nun sezon sonunda bonservisinin alınması gündemdeyken, Inter pazarlık masasına oturmak için şartlarını netleştirdi.

4 Milyon Euro bonservis

İtalyan basınında yer alan haberde Inter ile Galatasaray arasında Nisan ayında bir görüşme yapılacağı ve İtalyan temsilcisinin Japon oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği belirtildi. Japon oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma varmak istemesi durumunda bu rakamın azıcık daha aşağıya çekilmesi bekleniyor.

Sözleşmesi 2019 yılına değin

Fatih Terim’in kısa sürede güvenini kazanan Japon oyuncu Süper Lig’de oynanan son 5 maçta da 90’ar dakika sahada kaldı. Yuto Nagatomo’nun Inter ile olan sözleşmesi ise 2019’a dek devam ediyor. (Fotomaç)

Tarih: 09.03.2018 20:00 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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