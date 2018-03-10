Nagatomo’nun bonservisi belli oldu! Galatasaray…

Devre arasında Inter takımında Galatasaray’a kiralık olarak gelen Japon oyuncu, gösterdiği performansla beğeni topladı. Nagatomo’nun sezon sonunda bonservisinin alınması gündemdeyken, Inter pazarlık masasına oturmak için şartlarını netleştirdi.

4 Milyon Euro bonservis

İtalyan basınında yer alan haberde Inter ile Galatasaray arasında Nisan ayında bir görüşme yapılacağı ve İtalyan temsilcisinin Japon oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği belirtildi. Japon oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma varmak istemesi durumunda bu rakamın azıcık daha aşağıya çekilmesi bekleniyor.

Sözleşmesi 2019 yılına değin

Fatih Terim’in kısa sürede güvenini kazanan Japon oyuncu Süper Lig’de oynanan son 5 maçta da 90’ar dakika sahada kaldı. Yuto Nagatomo’nun Inter ile olan sözleşmesi ise 2019’a dek devam ediyor. (Fotomaç)

Tarih: 09.03.2018 20:00 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur