Nagatomo: G.Saray’da sudaki balık kadar rahatım

Galatasaray’ın Inter’den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisinin alınması gündemde olan Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takım ve Türkiye’deki yeni yaşantısıyla ilgili talimatlar yaptı.

Japonya Ulusal Takımı kampında konuşan tecrübeli futbolcu, Galatasaray’da mutlu olduğunu söyledi, “Sudaki balık kadar rahatım” dedi.

Naggatomo, “İtalya’daki 7.5 takvim tecrübemin çok faydalarını görüyorum. İtalya’da oyunun savunma yönünü yapmam isteniyordu ve defansı öğrendim. Derhal Türkiye’de daha çok hamle kısmını oynuyorum. Çünkü Fatih Terim hücumcu kanat beke yük veriyor. Defansif ve ofansif yanlarımı bir dengede yürütmeye çalışıyorum. Bu şekilde oynuyor olmaktan keyif alıyorum” dedi.

ÇABUK HARMONI SAĞLADIM

Japon futbolcu şöyle devam etti: “Türkiye’ye gelirken biraz endişem vardı. Çünkü yalnızca İtalya’yı biliyordum, yeni bir ülkeye adapte olabilip olamayacağımdan belirli değildim. Ancak düşündüğümden fazla daha pozitif gizli ettim ve çabuk armoni sağladım. Sudaki balık dek rahatım.”

Galatasaray’a geldiği için pişman olmadığını, beklediğinden iyi bir ortam bulduğunu bildiren 31 yaşındaki sol bek, “Türkiye fazla güzel, ahali kibar, ara sıra dere içiyorum. İyi ki Galatasaray’a gitmişim” diye konuştu.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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