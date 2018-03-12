Mustafa Saral'dan flaş açıklama! Hem Beşiktaş hem de Galatasaray...

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor – M. Başakşehir maçı ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı hakkında konuştu. Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç’e konuşan Saral şunları açıklama etti.

‘Hem Beşiktaş keza de Galatasaray ile oynayacağız’

“Alanyaspor maçına bir ‘kaza’ gözüyle bakıyoruz. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Alanyaspor düşme hattındaki yerinden çıkmak için çaba ediyor.

Bu hafta ligin kaderi kesin olacak. Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir-Beşiktaş maçları var. Şampiyonluk yarışında pozisyonlar netleşebilir. Beşiktaş ile benzer puandayız. Galatasaray’ın 3 puan gerisindeyiz. Biz hem Beşiktaş ayrıca de Galatasaray ile oynayacağız. Kalan 9 maçta bunları hesap ederek devam edeceğiz.”

‘Geniş bir kadromuz var’

“Bizim kadromuz geniş. Emre ve Epureanu’nun yerine oynayacak isimler var. Onların yerine oynayacak isimler var. Her takım mücadele ediyor. Telafisi olası maçlar oynayacağız. Arda Turan’ı ilk kez tebrik etmek istiyoruz. İyi futbol oynamaya başlamıştı Trabzonspor maçında geri dönmüştü. Ama idmanda bir yırtık yaşandı o yüzden 2-3 tayin yapamadı. “

Tarih: 12.03.2018 16:56 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur