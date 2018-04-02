Mustafa Mavili: ‘Hak etmediğimiz bir yenilgi aldık’

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes’e 81-78 yenilen Muratbey Uşak’ın başantrenörü Mustafa Mavili, adalet etmedikleri bir bozgun aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın arkasından düzenlenen basın toplantısına katılan Mavili, hafta başından itibaren maça iyi hazırlandıklarını anlatarak, “Rakibin hücum ve savunmada neler yaptığına iyi çalıştık. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum, iyi de uğraş ettik, son periyota kadar maça bunu yansıttık.” diye konuştu.

Maçı kazanmak için ellerine artı fırsat geçmesine karşın bunları değerlendiremediklerini dile getiren Mavili, “Sonuçta Anadolu Efes ile oynuyoruz, bizim hatalarımızı karşı taraf iyi değerlendirdi. Bulunduğumuz konum itibarıyla acilen başarı almamız gerekiyor, çok zorlu bir sürece girdik, önümüzde Gaziantep maçı var, o maça odaklanacağız. Bugün ortaya koydukları iyi oyundan nedeniyle oyuncularımızı kutluyorum.” yorumunu yaptı.

Tarih: 01.04.2018 23:31

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