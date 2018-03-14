Mustafa Cengiz’i derbi heyecanı sardı

Galatasaray’da 20 Ocak’ta yapılan seçimle başkan seçilen Mustafa Cengiz, ilk derbi heyecanını bu hafta Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşısında yaşayacak.

Galatasaray’ın 20 Ocak’ta yapılan Doğaüstü Seçimli Genel Komite sonucunda eski başkan Dursun Özbek’i geride bırakan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmuştu. Başkan Cengiz, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilki yaşayacak. Bu derbi Mustafa Cengiz’in futboldaki ilk derbisi olacak.

Cengiz’in başkanlığında Galatasaray Futbol Takımı şu esas değin Süper Lig’de 8 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 almak üzere toplam 11 resmi müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 8 defa rakibini mağlup ederken, 2 kere de mağlup oldu. 1 karşılaşmada ise şampiyon çıkmadı.

Başkan Mustafa Cengiz döneminde sarı-kırmızılı takımın maçları şöyle:

Süper Lig

Kayserispor : 1 – Galatasaray: 3

Galatasaray: 2 – Osmanlıspor: 0

Sivasspor: 2 – Galatasaray: 1

Galatasaray: 3 – Antalyaspor: 0

Kasımpaşa: 2 – Galatasaray: 1

Galatasaray: 5 – Bursaspor: 0

Karabükspor: 0 – Galatasaray: 7

Galatasaray: 2 – Konyaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası

Yarı Final

Akhisarspor: 1 – Galatasaray: 2

Çeyrek Final

Konyaspor: 2 – Galatasaray: 2

Galatasaray: 4 – Konyaspor: 1

Tarih: 14.03.2018 10:07 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur