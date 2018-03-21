Mustafa Cengiz’den UEFA, başkanlık ve hakem yanıtı

, Abdurrahim Albayrak’ın ofisinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın UEFA savunması hakkında teferruat verirken, başkanlık ve hakem hatalarıyla ilgili de manâlı ifadeler kullandı.

UEFA’daki savunma konusuna değinen Cengiz, ”Söylemeye utanıyorum lakin şayet UEFA tarihinin en sağlıklı, en realist sunumunu yaptık. Bu benim yok, onların söylediği bir söz. Biz Türk futbolunun ilerlemesinden yanayız. kimsesiz Galatasaray’ın ya da bir rakibimizin ilerlemesi faydalı olmaz. Ben Galatasaray’ın başkanıyım. Daima birincilik isterim, üstünlük isterim, en iyisini isterim. UEFA bizden 3 şey istiyoruz, samimiyet, içten tavır ve şeffaflık. Bu insan yaşamında da böyle. Bizim karakterimiz de bu olmalı. Biz bu anlamda 3 değil, 5 yıllık bir sunum yaptık. En fena, en iyi ve mevcut duruma göe yaptık. Siz Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsanız dedi bir delege, biz tekrar upgrade ettik. Biz tahsis teslim aldığımız günden bugüne mükemmel bir yükselme var camiada. Örneğin loca satışlarımız bugün itibariyle 17 milyon TL’yi aştı. Yellow Friday’den onların da haberi var, onların da hoşuna gidiyor. UEFA zaten imha etme değil, yaşatmak istiyor. Forma satışlarımızda da muhteşem rakamlara geldik. Biz bu ayağa kalkışı sürdürmek, finansal anlamda çözüme kavuşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek’i ibra edip etmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Cengiz, ”Ben önceki yönetimlerle, Dursun Bey ile ağız dalaşı niyetinde değilim. Şayet de ben normalde bir araya gelmeyecek başkanları bir araya getirdim. Benim kişisel bir sorunum değil. Ama ben bir takım şeyler bana kadar içten olarak söylenmeyince tepki veriyorum. Biz yönetim olarak da konuşma alamayız. Genel komite her şeydir. Genel kurul bu ibraya karar verir. Biz buna istikamet verecek bir açıklamada bulunmayız” dedi.

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Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın buluşması 1 / 14 Galatasaray’da çok özel randevulaşma

”BAŞKANLIĞA ADAYIM, ŞIMDI DA ADAYIM”

Şampiyonluğa inandığını ve başkan adayı olacağını da açıklayan Mustafa Cengiz, ”Ben Fatih Terim hocamda, Abudrrahim Albayrak’ta ve futbolcularda üstünlük havası görüyorum. Ben inanıyorum. Ben adayım. şu anda da adayım. En zorlama dönemde arkadaşlarımız taşın altına elini koydu. Biz iki ayda 190 milyon dolara yakın borç ödedik” şeklinde konuştu.

Hiçbir idareci arkadaşıyla sorun yaşamadığını söyleyen Galatasaray başkanı ”Galatasaray çok büyük camia ve çok büyük sorunlar. Ben birlikte mücadeleye girdiğim hiçbir arkadaşıma git demem. İstifa et de demem. Hoşnut olmazlarsa ayrılabilirler. Ama Burak Elman İngiltere’ye gidip geliyor, bütünüyle katılamıyor. Bu da hatalı değerlendiriliyor. Benim hiçbir çalışma arkadaşımla sorunum değil” dedi.

”UZUN YILLAR SONRA GALATASARAY DERBİDE…”

Derbi hakkında da kısa bir izah etme yapan Cengiz, ”Şöyle telefonlar aldım; Galatasaray uzun yıllardan beriden birincil kere alışılagelmiş bir deplasman gibi oynadı. Kora kor uğraş oldu. İki takım de gol fırsatlarından yararlanamadı. İsterdim ki yenelim. Bundan sonrasına bakacağız” dedi.

”HAKEMLER GALATASARAY’A KARŞI ÇOK CESUR…”

Mustafa Cengiz hakemleri de sert bir dille eleştirirken, ”Hakemler egemen olmayı bıraksınlar, gördüğünü çalsınlar. Derbide ilk olarak yapılan iki pozisyona da kırmızı kart verseydi, diğer pozisyonlar (penaltı) olmayabilirler. Varsayımlar bunlar. Tarla bu, ürün bu. Ya siz bunları öldüreceksiniz, ya da daha iyi verim alacaksınız. Hakemler maalesef Galatasaray’a karşısında fazla cesurlar. Bizim aleyhimize faul çalmada, sarı kart, kırmızı kart çalmada fazla cesurlar… Rakibe aleyhinde çok cimriler” dedi.

Üstünlük hakkındaki bir soruyu da yanıtlayan Cengiz ”İnşallah Galatasaray averajla da kazanan olur, tek puanla da olur” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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