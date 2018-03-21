Mustafa Cengiz’den Nagatomo transferi cevabı

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz, Inter’den kiraladıkları Yuto Nagatomo’nun bonservisini olmak istediklerini fakat Çizme temsilcisinin bonservis bedelinde mantıklı davranması gerektiğini belirtti.

Japon oyuncudan memnun olduklarını söyleyen Mustafa Cengiz, “Geçen gün Sayın büyükelçi geldi. Çok tatlı insan. İki halk aralarında Japon halkı Nagatomo’dan ötürü Galatasaray’ı ve Türkiye’yi izliyor dedi. Bizi mutlu ediyor. Bonservisi için nşallah diyelim, ekibimiz görüşüyor. Derhal bir şey söylesek anında fiyatı arttırırlar” dedi.

TRANSFER SÜRECİNDE NELER YAŞANIYOR

Devre arasında Inter’den sezon ardına kadar kiralanan ve gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Nagatomo için temaslar başladı. Japon futbolcunun mukavelesinde satın alma opsiyonu bulunmuyordu. Inter’le 2019’a değin mukavelesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkına sahip olacak. İtalyan ekibi 4 milyon euro civarında bir sayı istiyor. Oysa G.Saray, Nagatomo son senesine gireceği için azami 2 milyon euro öneri etti. Futbolcunun kalma ricası, Sarı-Kırmızılılar namına en büyük koz olarak görülüyor. Nagatomo’nun başka talipleri olsa da Türkiye’de ve İstanbul’da son derece mutlu. Tarafların 2 milyon euroya anlaşması bekleniyor. Çünkü Nagatomo, Inter’le antlaşma yenilemezse kulübüne 1 euro bile kazandırmadan gidebilecek. Terim, derbi sonrası onun kalmasını istediğini açıklamıştı.

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Kaynak: www.sporx.com

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