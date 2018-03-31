Mustafa Cengiz’den Kurtuluş Savaşı örneği

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Galatasaray Kulübü’nün 2018 yılı herzamanki parasal genel kurulu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Görüşme Salonu’nda gerçekleştirdi.

BU RUH BİR TEK KURTULUŞ SAVAŞI’NDA VARDI

Hitabe yerine getirmek için kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Stadımızın doluluk oranı 2 ayda yükseldi. Gomis’in imza töreninde buz gibi havada çoluğunu çocuğunu bebesini alanlar kilometrelerce kuyruk yaptı. Böyle bir ruhu baştan bulamazsın. Bu ruh bir tek Kurtuluş Savaşı’nda oldu.” dedi.

Mustafa Cengiz’den Kurtuluş Savaşı örneği – İZLE

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