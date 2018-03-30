Mustafa Cengiz: Rodrigues’e teklif var ama ucuza satmayız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu ve çarpıcı sözler kullandı.

Cengiz, Garry Rodrigues için bir teklif aldıklarını itiraf etti.

”KİMSENİN GALATASARAY’DA BORCU KALMAZ”

İşte Mustafa Cengiz’in açıklamaları:

“Eski yönetimde kaybetmeye hazır değildi sanırım. Böyle diyorum çünkü o kadar sorun askıya alınmış ki… Yönetimimiz inan edin tapu kadastro memurları gibi çalışıyor. Keşke güvence ve rehineler olmasaydı. Hiç kimsenin Galatasaray’da parası kalmaz. Fakat Dursun başkanın, ama bir menajerin, fakat bir futbolcunun. Bununla ilgili acele gösterip düğümler atmanın gereği değil.”





”GARRY RODRIGUES’E TEKLIF VAR”

“Garry Rodriges’e önerge var evet. Galatasaray camiasını memnun etme etmeyen bir bedel bulmadan satmayız. West Ham’da oynayan sağ bekin fiyatına bakın. Iyice atıyorum. 30 milyon Euro. Kimse tanımıyor adamı lakin. Bence Cenk Tosun ucuza gitti.”





“FUTBOLCULAR ŞAMPIYONLUK HAVASINA GİRDİ”

“Bütün futbolcular şampiyonluk havasına girmişler. Her maçı final olarak görüyorlar. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyorlar. Biz adalet ederek, sonuna kadar çarpışarak inşallah şampiyonluğa ulaşacağız. Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. En büyük hayalime kavuştum. Lakin taraftarların böyle zinde olduğunu inan edin bilmiyordum. Taraftardan bu desteğin daha da artmasını rica ediyorum. Taraftarımız yüzde 5’ini yansıtıyor. Yüzde 10-15’ini yansıtsalar dünyanın tepesine çıkarız. Potansiyelimizi kullanmamız gerekiyor.”