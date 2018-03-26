Mustafa Cengiz: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’i şampiyon olurlarsa alkışlarım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programına özel bir mülâkat verdi.

Galatasaray’ın finansal süreciyle ilgili gelişmelerin rüyalarına girdiği ama mutlu olduğunu gösteren Cengiz, “Eskiden futbol rüyası görürdüm, acilen adamakıllı hesap görüyorum. Gece uyanıyorum, bilgisayar başına geçiyorum. Bu beni çok yoruyor lakin bundan nedeniyle fazla mutluyum. Başkan seçildiğimden beri birgün kendi işime gitmedim. Sadece ben değil, bütün idareci arkadaşlarım da çok iyi çalışıyor. Eşim de o misyonun farkında. Bizim hanım çok sıkı bir Galatasaraylıdır. Ofsaytı da öğrendi.” dedi.

Üstünlük yarışına değinen Galatasaray Başkanı, “Uygun Bir Şekilde, bir uçtan bir uca geçsin üstünlük yarışı. Derin Galatasaray diyorlar. Ben bunun tersini söylüyorum. Yalan haberler fazla yazıyorlar. Hak eden kazanan olsun. Türkiye’nin huzura fazla ihtiyacı var. Biz kavga istemiyoruz. Natürel ki Galatasaray’ın adalet eden olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’i kazanan olurlarsa alkışlarım”

Rakiplerinin kazanan olması durumundaki tavrı sorulan Cengiz, “Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’i şampiyon olurlarsa alkışlarım. Bizim bireysel çıkarlarımız için ülkeyi bölmememiz gerekir.” dedi.

Mayıs ayında yeniden seçilmesi durumundaki hedeflerine değinen başkan, “Ben Galatasaray’ı şahlandırmayı, Avrupa’nın, Dünya’nın tepesine nakliye hedefimi realize ederim 3 yıllığına seçilirsem.” biçiminde görüşlerini paylaştı.

“Hakemler gördüklerini çalsınlar”

Hakemlerle ilgili yorumlarını paylaşan Galatasaray Başkanı, “Hakemler, etken olmayı, adalet dağıtmayı bıraksınlar. Gördüklerini çalsınlar. Fenerbahçe kanadı maçta, kendine kadar haklı sözcükler, penaltımız verildi, verilmedi dediler. Maçın başında 2 kırmızı karttan biri verilseydi, o 3 penaltı pozisyonu da olmayabilirdi. Hakemler Galatasaray’a aleyhinde fazla cesurlar. Rakibe karşı fazla cimriler.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz’in röportajından uyarı çeken öteki ayrıntı:

“UEFA bizi mükemmel izliyor. Belki bu konuşmayı bile izleyecekler.”



“Nagatomo’dan ötürü Japonlar bizi izliyor. Bizi bu fazla mutlu ediyor.”

“Benim en yakın dostlarım rakip takım taraftarıdır. Biz onlarla bir espri içinde konuşuruz.”



“Biz Abdurrahim Bey’le birbirimize takılıyoruz. Bir yere gidince ben Antepli, o da Rizeli arıyor.”



“Ben aç bile olsam her yemeği yemem. Kesin bir tadı olacak. Et ağırlıklı olacak.”



“Fatih Hocamın baklavaya yoğurt koyması beni şaşırttı. Araplar pilava limon sıkar. Hocam Adanalıdır, Antep kültürüyle aynıdır. Çok şaşırdım. Ben de denedim ama bana ekşi geldi. (Gülerek)”



“Çok gerginlik altına girdiğimde puzzle gibi güç şeyleri severim. Zor oyunları severim. Kendimi bildim bileli oynarım. Ama artık fazla fırsat bulduğumu söyleyemem.”

“Başbakanım mükemmel bir futbol izleyicisi ve analisti. Niye bu oyunu dar alana sıkıştırıyorlar, İngilizler gibi kanatlara açmıyorlar dedi.”

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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