Muslera’dan Galatasaray ve transfer açıklaması

‘ın Uruguaylı file bekçisi, Uruguay Ulusal Takımı kampında verdiği röportajında uyarı çeken açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera, Galatasaray’daki hedeflerinden bahsederken, İtalya’ya dönmeyle ilgili de konuştu.

Galatasaray ve İstanbul’daki hayatıyla ilgili konuşan Muslera, ”İstanbul mükemmel bir şey. Eşsiz bir atmosferi var. Galatasaray’da şampiyonluklarımıza bir yenisini daha eklemek istiyoruz. 7 yılda 4. lig şampiyonluğu benim için çok hoş bir başarı olacak. Bütün ekip olarak bu başarıyı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

”GEÇMİŞİNE BAĞLI, NOSTALJİK BİR İNSANIM…”

Lazio’nun kendisi için defalarca özel olacağını söyleyen başarılı file bekçisi ”Ben geçmişine alt, nostaljik bir insanım. Her yıl 2-3 kere Roma’ya gelir, arkadaşlarımı görürüm. defalarca beni adam yapan ve üst seviye bir kaleciye dönüştüren Lazio’ya da yan kalacağım” dedi.

”GALATASARAY HİÇBİR TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEDİ”

‘İtalya’ya dönmek ister misin?’ şeklindeki soruyu da yanıtlayan Muslera, Galatasaray’ın bugüne değin teklif ne olursa olsun kendisini ele vermek istemediğini söyledi ve ”Serie A’da baştan oynamak hoş olabilir. Bu benim hedeflerimden biri lakin Galatasaray, bugüne kadar benim için yapılan hiçbir teklifi dikkate almadı. Ne kadarlık öneri gelirse gelsin Galatasaray beni bırakmayı düşünmedi. 2021 yılına kadar sözleşmem var. Açık Konuşmak Gerekirse Serie A’ya dönmenin bu şartlarda zorlama olduğunu düşünüyorum. İtalya’dan ara sıra talepler oluyor. Bu tip konularla menajerim Fonseca ilgileniyor” biçiminde konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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